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Пушич – о матче против Хайдука: Мы должны работать над нашей физической формой

Премьер-лига
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Но игрой все равно доволен

Пушич – о матче против Хайдука: Мы должны работать над нашей физической формой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал ничью в товарищеском матче против "Хайдука":

“ – Очень интересная игра против чрезвычайно сложного оппонента, хорошая игра. Мне, в целом, понравился ход событий, за исключением нескольких первых минут, но потом мы исправились, хорошо играли. Это ничья, но я уверен, что во втором тайме мы создали очень много хороших моментов и качество футбола было очень высоким. Там было несколько нарушений правил, которые, на мой взгляд, рефери должен был зафиксировать, но он их не увидел.

В любом случае я доволен сегодняшним матчем: интенсивность, бег с очень высокой интенсивностью. Поэтому эту игру можно отнести как хорошую тренировочную сессию.

– Во время подобных матчей, каковы основные требования от вас к игрокам?

– Есть две вещи. В первую очередь это интенсивность игры. Мы должны работать над нашей физической формой, и наша подготовка должна находиться на высоком уровне. И второе – это то, как мы играем. Во втором тайме мы улучшили нашу игру, и я хочу видеть наши главные принципы игры независимо от того, мы с мячом или без. Была хорошая возможность увидеть, как происходил ход событий сегодня, под высоким принципом. Возможно, мы немного были не в форме, но в целом я очень доволен подходом своих игроков к этой игре, – сказал Пушич.

Это был второй спарринг "горняков" на словенском сборе. Следующий матч команда проведет 17 июля против "Бешикташа". В календаре команды возможны изменения.

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Источник:
YouTube Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
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