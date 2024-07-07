Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник

"Металлист 1925" заключил соглашение с игроком "Днепра-1" Евгением Пасичем. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Футболист вчера уже появился в расположении харьковчан. Сначала Пасич пройдет медосмотр, после чего подпишет с клубом двухлетний контракт.

30-летний универсал может закрыть любую позицию на правом фланге и способен сыграть слева в обороне.

На счету Евгения 143 матча в УПЛ. Также он провел 83 поединка в Первой лиге, 15 матчей в Кубке Украины и три встречи в еврокубках. Ранее он выступал за дубль "Днепра", "Нефтяник", "Олимпик", "Верес" и "Днепр-1".

"Металлист 1925" в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.