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Футболист Днепра-1 перешел в команду Первой лиги – источник
Харьковчане получили опытного исполнителя
Фото: НК Верес
"Металлист 1925" заключил соглашение с игроком "Днепра-1" Евгением Пасичем. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Футболист вчера уже появился в расположении харьковчан. Сначала Пасич пройдет медосмотр, после чего подпишет с клубом двухлетний контракт.
30-летний универсал может закрыть любую позицию на правом фланге и способен сыграть слева в обороне.
На счету Евгения 143 матча в УПЛ. Также он провел 83 поединка в Первой лиге, 15 матчей в Кубке Украины и три встречи в еврокубках. Ранее он выступал за дубль "Днепра", "Нефтяник", "Олимпик", "Верес" и "Днепр-1".
"Металлист 1925" в следующем сезоне будет выступать в Первой лиге.
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