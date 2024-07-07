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Монзуль – о VAR: Некоторые считают, что арбитр пришел, стал на поле — и все решает сразу, без учебы. Так быть не может
Поэтому УАФ проводит соответствующую подготовку
Фото: Кривбас
Глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль прокомментировала подготовку украинских арбитров к работе с системой VAR.
“Некоторые считают, что арбитр пришел, стал на поле — и все решает сразу, без учебы. Так быть не может. Именно сейчас проходит обучение работе с системой VAR. Она состоит из нескольких этапов.
Первый этап – изучение VAR-хендбука. Второй – теоретическая подготовка. На этой стадии разбираются игровые ситуации в аудиториях, проводится инструктаж, даются советы, как поступать полевым арбитрам, а также арбитрам VAR в тех или иных игровых эпизодах.
На следующем этапе проходит обучение работе с ПТС (передвижной телевизионной станцией. — Прим. ред.). Арбитры VAR знакомятся с находящимися там кнопками с тем, как действовать, что нажимать во время матча в игровых ситуациях.
Следующий этап также связан с обучением, причем больше с игровыми ситуациями на футбольном поле. Арбитр принимает решения, которые он принимал уже во время матча.
Еще один этап – работа в офлайн-режиме. Во время реальных поединков арбитры будут смотреть, как работают опытные арбитры VAR.
Необходимо пройти все эти этапы подготовки. В ней принимают участие полевые арбитры, находящиеся в ПТС-машине арбитры VAR и операторы. Все эти этапы следует пройти, чтобы принимать правильные решения на поле”, – сказала Монзуль.
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