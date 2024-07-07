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Тесля: Наша минимальная задача на следующий сезон - выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины

Премьер-лига

Поделился амбициями клуба

Тесля: Наша минимальная задача на следующий сезон - выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал о том, какие цели и задачи ставит на следующий сезон "Полесье".

Быстро удастся выйти в Лигу Чемпионов?

Ну, конечно, уже в следующем сезоне. В следующем сезоне задача - забивать минимум 70 голов, а если мы забьем 70 голов, то будем бороться за первое-второе место - это Лига Чемпионов, поэтому время идет очень быстро.

Если конкретизировать задачи по турнирам?

Наша минимальная задача на следующий сезон - выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины. Но это минимально, потому что дальше у нас Лига чемпионов, вот там надо будет уже смотреть. Это нормальная история.

Хорошо, а как насчет Лиги Конференций?

Такая же история с Лигой Конференций. Надеемся, что сделаем президенту на день рождения подарок, а у него 27 мая день рождения. А все финалы приходятся на 25-26 число. Как раз сделаем ему подарок, и Лигу конференции выиграем.

Это очень амбициозно. Верят вам, когда вы это говорите команде?

Да, а вы спросите у тренеров, у специалистов, у спортсменов. Они все верят, у нас другого не может быть. А зачем мы здесь не спим днями, работаем. Пацаны на поле так пашут, они сейчас прилично пашут. Сейчас спросить у любого из них, то ни у кого такой подготовки никогда не было. Там кто-то из пацанов играл где-то в Испании, то они говорят, что мы попали в Испанию с такой интенсивностью. А никто же так не тренировался, никто не чувствовал это на себе. Сейчас пацаны пашут и очень прилично.

У вас очень оптимистичное видение сезона. Насколько он сложным, как вам кажется?

Да, но для чего мы здесь собрались? Мы не будем оптимистами. Мы и реалисты, и оптимисты. Надо просто этим жить. И когда ты это чувствуешь, тогда ты это переносишь в жизнь. Фантазии, они бывают и бурные, но из того, что я вижу...

Напомним, прошлый сезон "Полесье" завершило на 5 месте в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир) Владимир Тесля
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1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.07.2024 в 14:44
комик это тебе не цирк--толку от этого что выходим на ЕК и сразу вылетаем
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0
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Комментарии 5
alex.belogubko (одесса)
07.07.2024 в 14:44
комик это тебе не цирк--толку от этого что выходим на ЕК и сразу вылетаем
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0
0
avatar
Вarcelinius
07.07.2024 в 14:27
Шо они там курят в этом Полесье?
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0
0
oda1979 (Запорожье)
07.07.2024 в 14:00
Будешь вторым после мощного и блестящего Кривбасса
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0
4
tekutiev (донецк,Украина)
07.07.2024 в 14:08
твой .....кривбасс максимум будет третьим после шахтёра и динамо.на большее вы ......не способны.а людям из руководства полесья лучше помалкивать
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1
0
tolina-ystas (Краматорск)
07.07.2024 в 14:00
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0
0

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