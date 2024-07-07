Тесля: Наша минимальная задача на следующий сезон - выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины

Вице-президент "Полесья" Владимир Тесля рассказал о том, какие цели и задачи ставит на следующий сезон "Полесье".

Быстро удастся выйти в Лигу Чемпионов?

Ну, конечно, уже в следующем сезоне. В следующем сезоне задача - забивать минимум 70 голов, а если мы забьем 70 голов, то будем бороться за первое-второе место - это Лига Чемпионов, поэтому время идет очень быстро.

Если конкретизировать задачи по турнирам?

Наша минимальная задача на следующий сезон - выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины. Но это минимально, потому что дальше у нас Лига чемпионов, вот там надо будет уже смотреть. Это нормальная история.

Хорошо, а как насчет Лиги Конференций?

Такая же история с Лигой Конференций. Надеемся, что сделаем президенту на день рождения подарок, а у него 27 мая день рождения. А все финалы приходятся на 25-26 число. Как раз сделаем ему подарок, и Лигу конференции выиграем.

Это очень амбициозно. Верят вам, когда вы это говорите команде?

Да, а вы спросите у тренеров, у специалистов, у спортсменов. Они все верят, у нас другого не может быть. А зачем мы здесь не спим днями, работаем. Пацаны на поле так пашут, они сейчас прилично пашут. Сейчас спросить у любого из них, то ни у кого такой подготовки никогда не было. Там кто-то из пацанов играл где-то в Испании, то они говорят, что мы попали в Испанию с такой интенсивностью. А никто же так не тренировался, никто не чувствовал это на себе. Сейчас пацаны пашут и очень прилично.

У вас очень оптимистичное видение сезона. Насколько он сложным, как вам кажется?

Да, но для чего мы здесь собрались? Мы не будем оптимистами. Мы и реалисты, и оптимисты. Надо просто этим жить. И когда ты это чувствуешь, тогда ты это переносишь в жизнь. Фантазии, они бывают и бурные, но из того, что я вижу...