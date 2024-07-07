ТаТоТаке: Харатин подписал контракт с клубом УПЛ

Украинский полузащитник Игорь Харатин стал игроком "Колоса". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. Он присоединился к команде по правам свободного агента.

С февраля по июнь этого года Харатин выступал за словацкий ДАЦ. На его счету семь матчей за команду.

В Украине он играл в составах "Динамо", "Металлиста" и "Зари". С 2019 года Харатин выступал за границей. Кроме ДАЦ Игорь представлял еще венгерский “Ференцварош” и польскую “Легию”.

Также на счету Харатина четыре матча в составе сборной Украины.