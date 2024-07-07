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ТаТоТаке: Харатин подписал контракт с клубом УПЛ
Возвращение в родной чемпионат
Легія/Автор невідомий
Украинский полузащитник Игорь Харатин стал игроком "Колоса". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Контракт между сторонами заключен до лета 2026 года. Он присоединился к команде по правам свободного агента.
С февраля по июнь этого года Харатин выступал за словацкий ДАЦ. На его счету семь матчей за команду.
В Украине он играл в составах "Динамо", "Металлиста" и "Зари". С 2019 года Харатин выступал за границей. Кроме ДАЦ Игорь представлял еще венгерский “Ференцварош” и польскую “Легию”.
Также на счету Харатина четыре матча в составе сборной Украины.
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