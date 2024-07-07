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Грузинский новичок Вереса: Украинский и грузинский чемпионаты – по моему мнению, украинский даже сейчас на уровень выше

Премьер-лига

Рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона в новой команде

Грузинский новичок Вереса: Украинский и грузинский чемпионаты – по моему мнению, украинский даже сейчас на уровень выше

НК Верес

Новина українською

Грузинский новичок "Вереса" Гиорги Куция поделился эмоциями от пребывания в Украине и впечатлениями от ровенской команды:

"Новая страна и новая команда - это новый вызов для меня. Мне нравится Украина. Можно сказать - это моя вторая любимая страна. Поэтому, мне нравится здесь.

Конечно, в Грузии не поддерживают эту войну России против Украины. Мы очень сочувствуем украинцам. Для меня приехать сюда не было проблемой. Я очень люблю Украину.

Если сравнивать украинский и грузинский чемпионаты - по моему мнению украинский даже сейчас на уровень выше. Здесь больше сильных команд. Именно поэтому я здесь.

У меня есть опыт игры против Вереса. Это было в составе Лиепаи на зимних сборах в Турции. Это хорошая команда, которая хорошо владеет мячом. Надеюсь в Ровно я смогу сделать даже больше, чем все возможное.

В Ровно - прекрасный стадион, хорошего качества поле и удивительная аура. Все это очень важно для спортсмена.

Ранее меня уже вызывали в национальную сборную Грузии. Надеюсь, Верес станет для меня своеобразным трамплином, чтобы сыграть за национальную команду. Готов продемонстрировать все свои сильные стороны на футбольном поле. Буду выкладываться не на сто, а на все сто десять процентов".

Напомним, Гиорги Куция подписал контракт на три года.

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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