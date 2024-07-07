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Хавбек сборной Грузии U18 находится на просмотре в Динамо
Киевляне ищут усиление в юношескую команду
Фото - Соцмережі
Полузащитник "Динамо" (Тбилиси) Александре Пейкришвили, которому в июне исполнилось 18 лет, приехал в расположение юношеского коллектива столичного гранда. Главный тренер Игорь Костюк будет решать, подходит ли футболист.
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Грузинская сторона надеется, что игрок сможет заинтересовать киевлян, поскольку есть потребность в продаже воспитанника из-за финансовых трудностей.
Пока хавбек не дебютировал в основной команде из Тбилиси. Его активно вовлекают в юношеские и молодежные сборные своей страны. Он уже успел поиграть в Грузии U17, U18 и U19.
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