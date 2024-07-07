  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Только у шести игроков Днепра-1 пока нет конкретных вариантов для смены клубной прописки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Только у шести игроков Днепра-1 пока нет конкретных вариантов для смены клубной прописки

Премьер-лига

Но есть вероятность, что футболисты получали предложения

Только у шести игроков Днепра-1 пока нет конкретных вариантов для смены клубной прописки

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Практически каждый день в инфопространстве появляются новости, связанные с игроками СК. Только шесть представителей команды не связывают с другими коллективами.

Читайте также: СМИ: Днепр-1 мог объединиться со Звягелем, но этот вариант отпал

В их числе кипер Валерий Юрчук и левый защитник Сергей Горбунов. Отметим, что у обоих спортсменов 30 июня уже закончился контракт с "Днепром-1". Впрочем, если клуб спасут, то им могут предложить новое соглашение.

Также отсутствует информация о возможном будущем защитников Олега Горина и Никиты Кононова (в прошлом месяце вернулся из аренды в ЮКСА), вингера Рамика Гаджиева и нападающего Даниэля Кивинды.

По теме
yellow-arrow
Педриньо вернулся в расположение Шахтера
yellow-arrow
Пономарев: Сейчас сейчас у футболистов много интенсивной работы с мячом. Они постепенно привыкают к этим требованиям и нагрузкам
yellow-arrow
Хавбек сборной Грузии U18 находится на просмотре в Динамо
СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
07.07.2024 в 20:03
Після Коломойського, тільки пепеліще.Берєза, шо ти, зіцпрєдсєдатєль? Фрідман уже надивився євро, відпочив?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
07.07.2024 в 20:03
Після Коломойського, тільки пепеліще.Берєза, шо ти, зіцпрєдсєдатєль? Фрідман уже надивився євро, відпочив?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости