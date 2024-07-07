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Только у шести игроков Днепра-1 пока нет конкретных вариантов для смены клубной прописки
Но есть вероятность, что футболисты получали предложения
scdnipro1.com.ua
Практически каждый день в инфопространстве появляются новости, связанные с игроками СК. Только шесть представителей команды не связывают с другими коллективами.
В их числе кипер Валерий Юрчук и левый защитник Сергей Горбунов. Отметим, что у обоих спортсменов 30 июня уже закончился контракт с "Днепром-1". Впрочем, если клуб спасут, то им могут предложить новое соглашение.
Также отсутствует информация о возможном будущем защитников Олега Горина и Никиты Кононова (в прошлом месяце вернулся из аренды в ЮКСА), вингера Рамика Гаджиева и нападающего Даниэля Кивинды.
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