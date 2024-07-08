Витенчук: Все знают, что Оболонь очень боевая команда, с характером

Опорный полузащитник "Оболони" Вадим Витенчук дал первое интервью в качестве игрока столичного клуба.

- Расскажи, пожалуйста, об адаптации в команде, как проходят первые дни?

- Все хорошо, нагрузки как всегда на сборах очень серьезные, но без этого никак. Надо это делать все на сборах, чтобы потом в чемпионате было легче.

- Как тебя приняли в команде, с кем больше общаешься уже сейчас?

- В команде хорошо знаю Олега Вишневского, с ним играли в одном клубе. Остальных ребят более-менее знаю, с кем-то уже много раз играли друг против друга. Как-то легче дается адаптация, когда ты приходишь из другого клуба и имеешь знакомых.

- Расскажи, что сыграло ключевую роль в том, что ты решил перейти именно в "Оболонь"?

- У меня закончился контракт в "Минае". Потом мне позвонили и сказали, что есть вариант "Оболонь" Киев.

Я обрадовался с одной стороны, потом решил подумать несколько часов, посоветовался с женой, мы приняли решение. Нам все понравилось и мы согласились переехать сюда и быть в этом клубе. Все нравится, все хорошо.

- Какие у тебя впечатления от Киева?

- Киев очень большой город, здесь несколько сложно сразу, когда приезжаешь. В таком большом городе я впервые буду жить. Разберусь, с возрастом все это легче дается, с этим не будет проблем.

- За "Минай" ты провел против "Оболони" в прошлом сезоне два поединка. Какие впечатления у тебя сложились от игры пивоваров?

- Это все знают, что "Оболонь" очень боевая команда, с характером. Например, в матче второго круга мы побеждали 1:0, у "Оболони" была красная карточка. Но видите, не смогли дожать, "Оболонь" выровняла игру и забила в меньшинстве. Так что команда очень боевая, с серьезным характером.

- В том поединке вы были расстроены конечным результатом?

- Все были расстроены, эта игра внесла свои коррективы в дальнейшем, "Минай" возможно именно из-за этого результата не смог остаться в УПЛ, как раз нам не хватило одного или двух очков. Это жизнь, так бывает.

- Какой игровой номер ты выбрал в "Оболони"?

- Сразу спросил, когда переходил, свободен ли 44-й, он мне по душе. Когда у меня 44 на спине я себя свободно и комфортно чувствую, просто нравится.

- На какой позиции тебя видит тренерский штаб бело-зеленых?

- О позициях мы еще не разговаривали. Предварительный разговор был когда я еще был в Ужгороде, договорились, что во время сборов будем общаться более детально обо всех футбольных моментах.

- Какие сильные стороны игры Вадима Витенчука?

- Всего понемногу умею.

- В таком случае, где себя комфортнее всего чувствуешь на футбольном поле?

- Мое амплуа центральный полузащитник, нравится играть несколько ниже, в опорной зоне. Начинать атаку, контролировать темп, ситуацию, направление атаки. Нравится, когда я больше с мячом работаю, постоянно в тонусе, в движении. Люблю руководить в центре поля с мячом.

- Ты забил на 90+11 минуте в игре против "Ворсклы" при счете 2:2 (11 мая 2024), это самый поздний гол в истории украинской Премьер-Лиги. Какие твои ощущения были в тот момент?

- Это был очень феерический матч. "Минай" проигрывал 0:2, потом встреча была прервана из-за воздушной тревоги. Собрались с ребятами, поговорили, чувствовали, что нам что-то помогает. Забили первый гол, потом второй, пошло вдохновение.

Но нам поставили необязательный пенальти. Вратарь Кемкин отбил первую попытку, а также не пропустил и после перебивания. У нас не было другого выхода, мы должны были.

И пенальти назначили уже в ворота "Ворсклы" на последней минуте компенсированного времени. Не могу сказать, что было волнение. Когда ты подходишь к такой ситуации, все отключается в голове, ты не слышишь никого. Просто был уверен. Рад, что забил. История возможно, не такая серьезная, большая, но все равно это история. На данном этапе это самый памятный матч для меня.

- Готов к новым свершениям? Но уже здесь, в "Оболони"...

- Конечно. Мне начало везти ставить рекорды. В прошлом клубе он был не один. "Минай" впервые забил на выезде "Динамо" (в 1-ом туре сезона 23/24), тогда я отличился. Затем самый быстрый гол я забил за "Минай" против "Александрии" на 100-й секунде (11 марта 2023).

Еще пообщаюсь, каких нет здесь в "Оболони" рекордов. И будем над этим работать.

- Какие амбиции на этот сезон для тебя в составе "бело-зеленых"?

- Не для себя хочется ставить цели, а для команды. Желательно, чтобы дело не доходило до переходных матчей, чтобы "Оболонь" как можно выше оставалась. Это команда хорошего уровня, она не заслуживает быть в зоне переходных матчей. С другой стороны, это будет хорошее достижение, если закрепиться в середине таблицы.

- До начала нового чемпионата остался месяц, подойдешь к первому туру в оптимальных кондициях?

- Да, был отпуск, но я работал, тренеры прислали программу, которую выполнял. Плюс сборы так просчитываются, чтобы подойти в наилучшей форме к чемпионату. Все будет хорошо, мы подготовимся должным образом, запланированы также контрольные матчи. Тренеры уже в процессе будут смотреть и контролировать подготовку.

- В первый день сбора состоялось тестирование. Что можешь сказать о своих результатах?

- Я и раньше пробегал 7 по 50 метров за минуту, за 59 секунд, 58 однажды было. Прыжок показал не хороший, но и не плохой. Получил проходной балл, скажем так, - сказал Витенчук.