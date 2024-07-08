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Колос хочет подписать экс-голкипера Черноморца
Клуб ищет замену для Кирилла Фесюна, который недавно перешел в "Шахтер"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Колос" проявляет предметный интерес к бывшему вратарю "Черноморца" Даниилу Варакуте, сообщает Sport.ua.
Клуб из Ковалевки ищет основного вратаря после продажи Кирилла Фесюна в "Шахтер".
Последним клубом Варакуты был одесский "Черноморец", где он в прошлом сезоне был основным вратарем. Даниил уже попрощался с одесситами и получил статус свободного агента.
Главная проблема – компенсация за воспитание игрока. "Колос" должен заплатить "Черноморцу" 200 тысяч евро.
Если ковалевцы не смогут договориться с Варакутой, то вторым вариантом является Яков Кинарейкин, который уже покинул "Днепр-1".
В прошлом сезоне Даниил Варакута провел за "Черноморец" 27 поединков.
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