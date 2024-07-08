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Колос хочет подписать экс-голкипера Черноморца

Премьер-лига

Клуб ищет замену для Кирилла Фесюна, который недавно перешел в "Шахтер"

Колос хочет подписать экс-голкипера Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Колос" проявляет предметный интерес к бывшему вратарю "Черноморца" Даниилу Варакуте, сообщает Sport.ua.

Клуб из Ковалевки ищет основного вратаря после продажи Кирилла Фесюна в "Шахтер".

Последним клубом Варакуты был одесский "Черноморец", где он в прошлом сезоне был основным вратарем. Даниил уже попрощался с одесситами и получил статус свободного агента.

Главная проблема – компенсация за воспитание игрока. "Колос" должен заплатить "Черноморцу" 200 тысяч евро.

Если ковалевцы не смогут договориться с Варакутой, то вторым вариантом является Яков Кинарейкин, который уже покинул "Днепр-1".

В прошлом сезоне Даниил Варакута провел за "Черноморец" 27 поединков.

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Колос (Ковалевка) Даниил Варакута
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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