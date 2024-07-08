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Теслюк: Хочу максимально помогать Оболони достигать ее целей
Новоиспеченный форвард "пивоваров" пообщался с клубной пресс-службой
Фото: ФК Оболонь
Форвард "Оболони" Денис Теслюк дал первое интервью в качестве игрока киевского клуба.
- Поделись, пожалуйста, своими первыми впечатлениями в новом клубе.
- Команда меня приняла очень тепло. Тренеры, игроки, все хорошо ко мне относятся. Провел первые тренировки, мне все нравится. Крутая атмосфера в команде, на позитиве.
- Уже успел прогуляться по Киеву?
- Я приезжал на медосмотр на прошлой неделе и приехал на выходных непосредственно перед сборами, успел только с Максимом Грисьо однажды выехать в город. Мы с ним раньше не были знакомы, но оба из Львова, поэтому имеем много общих тем. Грисьо в свое время защищал цвета "Руха" как и я.
Киев - это красивый город. Но это не ключевой фактор, почему я перешел к "пивоварам".
- Как проходят первые тренировочные дни на сборе?
- Сейчас у нас первый подготовительный период, выполняем много беговой работы, закладываем фундамент для того, чтобы в чемпионате выглядеть функционально в норме.
- Почему решил перейти в "Оболонь"?
- Со мной связались работники клуба и я подумал, что это хороший вариант для продолжения моей карьеры, команда Премьер-Лиги. В "Рухе" я последние полгода мало играл и решил, что здесь у меня будет больше шансов, чтобы проявить себя.
- Именно в матчах с "Оболонью" прошлого сезона ты участвовал. Оцени команду?
- Нам было очень трудно играть против "оболонцев". Мы сыграли два раза вничью, как дома, так и на выезде. Хорошая команда с бойцовскими качествами, хороший клуб.
- На какой позиции лучше всего чувствуешь себя на футбольном поле?
- Я профильный центральный нападающий, но тренеры часто ставят меня с фланга - справа, слева. Могу действовать на всех фронтах атаки, но больше нравится играть в центре.
- Уже во втором туре следующего чемпионата "Оболонь" дома встретится с "Рухом", ждешь этот поединок?
- Жду, это принципиальная игра, и конечно, хочется с ребятами увидеться, поговорить. Я ожидаю хорошего матча.
- Сколько тебе понадобится времени для адаптации в новой команде?
- Не думаю, что понадобится очень много времени. Некоторых ребят из команды я знаю. Ранее играли в луцкой "Волыни" вместе с Владиславом Приймаком, Александром Черновым. Также уже успел познакомиться с другими партнерами, меня довольно тепло приняли в команду.
- Какую цель перед собой ставишь на этот сезон?
- Хочу максимально помогать "Оболони" достигать ее целей. Постараюсь забивать в каждом матче и прогрессировать вместе с клубом.
- Тебя регулярно вызывают в молодежную сборную Украины, это мотивирует?
- Это большая честь для меня представлять нашу страну на международной арене. Для моего развития это очень круто. Но нужно еще больше работать, чтобы получать новые вызовы в сборную.
- Ты один из самых молодых сейчас игроков в команде, комфортно себя чувствуешь в коллективе?
- Не заметил, чтобы в команде было какое-то распределение на молодых и более старших ребят. Все на одном уровне, все хорошо общаются, мне это все нравится.
- Что можешь сказать болельщикам "Оболони" накануне нового сезона?
- Хочу, чтобы болельщики приходили на каждую нашу игру, поддерживали команду и мы будем стараться подарить им положительные эмоции и будем выкладываться в каждой встрече, - сказал Теслюк.
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