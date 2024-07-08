Теслюк: Хочу максимально помогать Оболони достигать ее целей

Форвард "Оболони" Денис Теслюк дал первое интервью в качестве игрока киевского клуба.

- Поделись, пожалуйста, своими первыми впечатлениями в новом клубе.

- Команда меня приняла очень тепло. Тренеры, игроки, все хорошо ко мне относятся. Провел первые тренировки, мне все нравится. Крутая атмосфера в команде, на позитиве.

- Уже успел прогуляться по Киеву?

- Я приезжал на медосмотр на прошлой неделе и приехал на выходных непосредственно перед сборами, успел только с Максимом Грисьо однажды выехать в город. Мы с ним раньше не были знакомы, но оба из Львова, поэтому имеем много общих тем. Грисьо в свое время защищал цвета "Руха" как и я.

Киев - это красивый город. Но это не ключевой фактор, почему я перешел к "пивоварам".

- Как проходят первые тренировочные дни на сборе?

- Сейчас у нас первый подготовительный период, выполняем много беговой работы, закладываем фундамент для того, чтобы в чемпионате выглядеть функционально в норме.

- Почему решил перейти в "Оболонь"?

- Со мной связались работники клуба и я подумал, что это хороший вариант для продолжения моей карьеры, команда Премьер-Лиги. В "Рухе" я последние полгода мало играл и решил, что здесь у меня будет больше шансов, чтобы проявить себя.

- Именно в матчах с "Оболонью" прошлого сезона ты участвовал. Оцени команду?

- Нам было очень трудно играть против "оболонцев". Мы сыграли два раза вничью, как дома, так и на выезде. Хорошая команда с бойцовскими качествами, хороший клуб.

- На какой позиции лучше всего чувствуешь себя на футбольном поле?

- Я профильный центральный нападающий, но тренеры часто ставят меня с фланга - справа, слева. Могу действовать на всех фронтах атаки, но больше нравится играть в центре.

- Уже во втором туре следующего чемпионата "Оболонь" дома встретится с "Рухом", ждешь этот поединок?

- Жду, это принципиальная игра, и конечно, хочется с ребятами увидеться, поговорить. Я ожидаю хорошего матча.

- Сколько тебе понадобится времени для адаптации в новой команде?

- Не думаю, что понадобится очень много времени. Некоторых ребят из команды я знаю. Ранее играли в луцкой "Волыни" вместе с Владиславом Приймаком, Александром Черновым. Также уже успел познакомиться с другими партнерами, меня довольно тепло приняли в команду.

- Какую цель перед собой ставишь на этот сезон?

- Хочу максимально помогать "Оболони" достигать ее целей. Постараюсь забивать в каждом матче и прогрессировать вместе с клубом.

- Тебя регулярно вызывают в молодежную сборную Украины, это мотивирует?

- Это большая честь для меня представлять нашу страну на международной арене. Для моего развития это очень круто. Но нужно еще больше работать, чтобы получать новые вызовы в сборную.

- Ты один из самых молодых сейчас игроков в команде, комфортно себя чувствуешь в коллективе?

- Не заметил, чтобы в команде было какое-то распределение на молодых и более старших ребят. Все на одном уровне, все хорошо общаются, мне это все нравится.

- Что можешь сказать болельщикам "Оболони" накануне нового сезона?

- Хочу, чтобы болельщики приходили на каждую нашу игру, поддерживали команду и мы будем стараться подарить им положительные эмоции и будем выкладываться в каждой встрече, - сказал Теслюк.