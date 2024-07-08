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Верес объявил об уходе опытного хавбека

Премьер-лига

Александр Кучеренко покинул ровенчан

Верес объявил об уходе опытного хавбека

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" на своем официальном сайте объявил об уходе Александра Кучеренко.

Срок действия контракта футболиста с ровенским клубом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.

Кучеренко присоединился к составу "красно-черных" летом прошлого года. В сезоне 2023/2024 он провел за "Верес" 27 матчей (24 игры в УПЛ, 2 переходных матча и 1 кубковая игра), результативными действиями не отличался.

В его карьере также были "Авангард", "Звезда", "Ингулец" и "Волынь", а также молдавские "Нистру", "Костулены" и "Верис".

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Верес (Ровно) Александр Кучеренко
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
08.07.2024 в 10:59
на шару всех берёт ЧО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
08.07.2024 в 10:59
на шару всех берёт ЧО
Ответить
0
0

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