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Верес объявил об уходе опытного хавбека
Александр Кучеренко покинул ровенчан
Фото: НК Верес
"Верес" на своем официальном сайте объявил об уходе Александра Кучеренко.
Срок действия контракта футболиста с ровенским клубом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.
Кучеренко присоединился к составу "красно-черных" летом прошлого года. В сезоне 2023/2024 он провел за "Верес" 27 матчей (24 игры в УПЛ, 2 переходных матча и 1 кубковая игра), результативными действиями не отличался.
В его карьере также были "Авангард", "Звезда", "Ингулец" и "Волынь", а также молдавские "Нистру", "Костулены" и "Верис".
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