Драмбаев: Для перехода в Кривбасс самым трудным было уговорить вернуться в Украину родителей и жену

Новоиспеченный защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев прокомментировал свой переход в криворожский клуб.

- Александр, поделись эмоциями после подписания контракта с ФК "Кривбасс".

- Очень счастлив, что стал игроком "Кривбасса". Прежде всего рад, что подписал с красно-белыми полноценный контракт.

- Что ты знал о "Кривбассе" перед трансфером?

- Во-первых, здесь сильный тренер. Когда я занимался в Академии в Запорожье, то мы с ребятами постоянно видели Вернидуба, который в то время тренировал "Зарю". Всем молодым футболистам очень хотелось поработать с ним. Также у "Кривбасса" амбициозные цели, поэтому я здесь.

- Расскажи подробности перехода в "Кривбасс".

- Я был в Хорватии, в "Осиеке", когда позвонил мой агент и рассказал об интересе со стороны "Кривбасса". Я не был дома, в Украине, очень долго - более двух с половиной лет. Поэтому для перехода в "Кривбасс" самым трудным было уговорить вернуться родителей и жену. Родители были на матче "Кривбасс" - "Минай", где ознакомились с прекрасными условиями клуба. После этого все вместе решили, что так будет лучше для меня и для моей профессиональной карьеры.

- Ты выбрал номер 15. Почему именно этот номер?

- Хотел взять 55, но он был занят (у Дибанго - прим.). Я родился 21 апреля в 55 минут, да еще и в 55 палате. Также по жизни мне часто сопровождала цифра 55. Почему 15? Главное, чтобы в номере была пятерка, поэтому 15 (улыбается), - рассказал Драмбаев.