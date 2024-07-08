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Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
Новый инвестор готов финансировать команду только при одном условии
Фото: scdnipro1.com.ua
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о состоянии дел в клубе.
– Скажите по инвесторам – футбольный или нефутбольный человек?
– Это вообще не украинцы. Вернее, украинцы, но не из Украины.
– Украинцы, живущие за границей? Эмигранты условно?
– Да, условно.
– Они большие деньги готовы инвестировать?
– Не знаю, как я разберусь. Откровенно пока не знаю, как разберусь с Фридманом, Русолом, всей ситуацией. Теперь нужно поднимать все и раскрывать. Что я сейчас увидел – офигев. А дальше – нужно открывать и открывать. Чтобы потом не оказалось никаких скелетов в шкафу.
- Это что касается клуба, но команды как таковой нет. Она будет участвовать в УПЛ? Или это уже вопрос закрыт?
- Нет, я же еще раз говорю: жду до окончания суток (вероятно, речь шла о 7 июля – прим.). Все-таки надеюсь, что господин Фридман с господином Русолом свяжутся с юристами, дадут информацию. Я ведь не могу влиять. Сказал, что мы с Максимом готовы переоформить все новому инвестору. Чем нужно – тем и поможет.
– Вы так же выйдете из клуба?
- Чтобы ради спасения клуба. Представляете, сколько я отдал сил на создание этого клуба?
- Так выходит, что тех средств, которые вы выручили за трансферы футболистов, хватает только, чтобы рассчитаться по долгам?
– Не знаю, послушайте, вы слышите: я не могу проконтролировать, какие средства даже.
– Они до вас не доходят даже?
– Конечно. И не имею права. Самое страшное, что даже не имею права.
– Есть бухгалтерия, пусть бы она разбиралась.
– Ну это, конечно. Я же говорю, что теперь буду бить только по хвостам. Понимаете, в чем для меня самая страшная ситуация? Я вроде и что-то, и ничего. Потому что я узнаю новости так же, как и вы – из прессы.
Я не Всевышнего уже только надеюсь, если откровенно. Не ожидал от партнеров, управлявших клубом, что они так сделают.
- Подставили выходит вас, город, болельщиков?
- Я буду принципиально открывать все финансирование, как, что, куда и почему.
- Публиковать и разглашать?
– Конечно, – сказал Береза.
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