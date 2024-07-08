Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал о состоянии дел в клубе.

– Скажите по инвесторам – футбольный или нефутбольный человек?

– Это вообще не украинцы. Вернее, украинцы, но не из Украины.

– Украинцы, живущие за границей? Эмигранты условно?

– Да, условно.

– Они большие деньги готовы инвестировать?

– Не знаю, как я разберусь. Откровенно пока не знаю, как разберусь с Фридманом, Русолом, всей ситуацией. Теперь нужно поднимать все и раскрывать. Что я сейчас увидел – офигев. А дальше – нужно открывать и открывать. Чтобы потом не оказалось никаких скелетов в шкафу.

- Это что касается клуба, но команды как таковой нет. Она будет участвовать в УПЛ? Или это уже вопрос закрыт?

- Нет, я же еще раз говорю: жду до окончания суток (вероятно, речь шла о 7 июля – прим.). Все-таки надеюсь, что господин Фридман с господином Русолом свяжутся с юристами, дадут информацию. Я ведь не могу влиять. Сказал, что мы с Максимом готовы переоформить все новому инвестору. Чем нужно – тем и поможет.

– Вы так же выйдете из клуба?

- Чтобы ради спасения клуба. Представляете, сколько я отдал сил на создание этого клуба?

- Так выходит, что тех средств, которые вы выручили за трансферы футболистов, хватает только, чтобы рассчитаться по долгам?

– Не знаю, послушайте, вы слышите: я не могу проконтролировать, какие средства даже.

– Они до вас не доходят даже?

– Конечно. И не имею права. Самое страшное, что даже не имею права.

– Есть бухгалтерия, пусть бы она разбиралась.

– Ну это, конечно. Я же говорю, что теперь буду бить только по хвостам. Понимаете, в чем для меня самая страшная ситуация? Я вроде и что-то, и ничего. Потому что я узнаю новости так же, как и вы – из прессы.

Я не Всевышнего уже только надеюсь, если откровенно. Не ожидал от партнеров, управлявших клубом, что они так сделают.

- Подставили выходит вас, город, болельщиков?

- Я буду принципиально открывать все финансирование, как, что, куда и почему.

- Публиковать и разглашать?

– Конечно, – сказал Береза.