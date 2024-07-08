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Защитник Динамо близок к переходу в израильский клуб - Источник
24-летний украинец может сменить клубную прописку
Фото: ФК Динамо Київ
Центральный защитник "Динамо" Александр Сирота близок к смене клубной прописке.
24-летний футболист перейдет в израильский "Маккаби Хайфа", сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, сейчас ведутся переговоры об аренде на один год. Стороны близки к завершению.
При этом отмечается, что переход украинца связан с подписанием киевским клубом колумбийского защитника Брайана Себальоса.
В минувшем сезоне Сирота провел 20 матчей за "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2025 года. Он, к слову, отправился с киевлянами на тренировочный сбор в Австрию.
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