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Защитник Динамо близок к переходу в израильский клуб - Источник

Премьер-лига

24-летний украинец может сменить клубную прописку

Защитник Динамо близок к переходу в израильский клуб - Источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Александр Сирота близок к смене клубной прописке.

24-летний футболист перейдет в израильский "Маккаби Хайфа", сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры об аренде на один год. Стороны близки к завершению.

При этом отмечается, что переход украинца связан с подписанием киевским клубом колумбийского защитника Брайана Себальоса.

В минувшем сезоне Сирота провел 20 матчей за "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2025 года. Он, к слову, отправился с киевлянами на тренировочный сбор в Австрию.

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Динамо (Киев) Маккаби (Хайфа) Александр Сирота
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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