Защитник Динамо близок к переходу в израильский клуб - Источник

Центральный защитник "Динамо" Александр Сирота близок к смене клубной прописке.

24-летний футболист перейдет в израильский "Маккаби Хайфа", сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, сейчас ведутся переговоры об аренде на один год. Стороны близки к завершению.

При этом отмечается, что переход украинца связан с подписанием киевским клубом колумбийского защитника Брайана Себальоса.

В минувшем сезоне Сирота провел 20 матчей за "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2025 года. Он, к слову, отправился с киевлянами на тренировочный сбор в Австрию.