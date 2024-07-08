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Израильские СМИ: Сирота действительно близок к хайфскому Маккаби. Возможно, получит израильский паспорт

Премьер-лига
Обновлено

Аренда на год

Израильские СМИ: Сирота действительно близок к хайфскому Маккаби. Возможно, получит израильский паспорт

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Как сообщили в понедельник утром ведущие израильские СМИ, в частности, One, защитник киевского "Динамо" Александр Сирота близок к переходу в хайфский "Маккаби". Речь об аренде сроком на год. Возможно также получение израильского гражданства.

Согласно сообщениям, о возможном переходе первым сообщил украинский журналист Игорь Бурбас. One и другие израильские сайты обратились в "Маккаби" с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию и получили подтверждение, согласно которому, переговоры с игроком и его клубом находятся на продвинутой стадии и близки к успешному завершению.

Как сообщается, Сирота получил очень привлекательное финансовое предложение. Что же касается самой сделки, речь об аренде на год. Контракт игрока с "Динамо" завершается в конце сентября 2025-го года и, в случае успешной игры за "Маккаби" израильский клуб будет готов летом выплатить украинскому денежную компенсацию и выкупить игрока.

Кроме того, сообщаеся также, что "Маккаби" рассчитывает на получение Сиротой израильского паспорта благодаря его еврейскому происхождению. Это позволит заявить его на местную лигу как израильтянина, даже несмотря на его матчи за сборную Украины. По аналогии с другим защитником команды - игроком сборной Швеции Даниэлем Сундгреном, женатым на еврейке и также заявленным в израильской лиге как израильтянин. Также израильтянами в лиге записаны игроки команды уроженец Аргентины Томас Султани и бывший игрок юношеских сборных Украины Эрик Шуранов.

Учитывая довольно жесткий лимит легионеров в израильской лиге (не более шести в заявке на матч), получение Александром израильского гражданства важно для клуба. Вместе с тем, СМИ сообщают о возможном уходе хорватского защитника Лоренцо Шимича в случае прихода Сироты. Таким образом, на последнего рассчитывают в любом случае.

"Маккаби" Хайфа - один из наиболее титулованных и популярных клубов Израиля. Он ставал чемпионом Израиля 15 раз, в том числе трижды подряд между 2021-23 годами. Также трижды играл в групповом турнире Лиги Чемпионов, в том числе в сезоне 2022/23. В сезоне 2023/24 играл в 1/8 финала Лиги Конференций и стал вторым в Чемпионате Израиля. В сезоне 2024/25 будет выступать в Лиге Конференций.

Следует напомнить, что Сироте 24 года. Он - воспитанник "Динамо" и никогда ранее не играл за другой клуб.

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трансферы Динамо (Киев) Маккаби (Хайфа) Александр Сирота
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Источник:
One
Опубликовал: Леон Вургафт
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
08.07.2024 в 12:40
У хлопця всі дані шикарні. Особливо пас. Схожий на молодого Ракицького. Але Сашо, чогось маринує його на лавці. Попов захисник гарний але він 3 рази ломався за останні 2 роки. Дячук, Михавко, Біловар - це явно не рівень. Тобто єдиного свого надійного і якісного ЦЗ, в розквіті сил, довели до того що піде за 3 коп., а може й задарма. пздц
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
08.07.2024 в 12:40
У хлопця всі дані шикарні. Особливо пас. Схожий на молодого Ракицького. Але Сашо, чогось маринує його на лавці. Попов захисник гарний але він 3 рази ломався за останні 2 роки. Дячук, Михавко, Біловар - це явно не рівень. Тобто єдиного свого надійного і якісного ЦЗ, в розквіті сил, довели до того що піде за 3 коп., а може й задарма. пздц
Ответить
0
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