Заря - Зриньски: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча

8 июля "Заря" проведет очередной спарринг на летнем сборе в Словении. Луганская команда встретится с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Зриньски".

По итогам прошлого чемпионата боснийцы заняли 2 место, уступив лишь в два пункта "Борацу". А вот кубок Боснии и Герцеговины сезона 2023/24 выиграл именно ФК "Зриньски".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по Киеву. Смотреть контрольный матч можно на YouTube-канале "Зари".