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Заря - Зриньски: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча

Премьер-лига

Старт поединка - в 19:00

Заря - Зриньски: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

8 июля "Заря" проведет очередной спарринг на летнем сборе в Словении. Луганская команда встретится с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Зриньски".

По итогам прошлого чемпионата боснийцы заняли 2 место, уступив лишь в два пункта "Борацу". А вот кубок Боснии и Герцеговины сезона 2023/24 выиграл именно ФК "Зриньски".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по Киеву. Смотреть контрольный матч можно на YouTube-канале "Зари".

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Заря (Луганск) Зриньски (Мостар)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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