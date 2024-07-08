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Заря - Зриньски: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча
Старт поединка - в 19:00
Фото: ФК Зоря Луганськ
8 июля "Заря" проведет очередной спарринг на летнем сборе в Словении. Луганская команда встретится с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины - "Зриньски".
По итогам прошлого чемпионата боснийцы заняли 2 место, уступив лишь в два пункта "Борацу". А вот кубок Боснии и Герцеговины сезона 2023/24 выиграл именно ФК "Зриньски".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по Киеву. Смотреть контрольный матч можно на YouTube-канале "Зари".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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