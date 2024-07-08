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Заря продлила аренду двух игроков Динамо - СМИ
Игроки вскоре прибудут в расположении луганского клуба
Фото: ФК Динамо Київ
"Заря" продлила аренду двух игроков "Динамо", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, сегодня в расположении луганского клуба в Словении должны появиться полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач, которые выступали за луганчан в прошлом сезоне.
Руководители клубов договорились о продлении аренды обоих игроков. Ожидается, что Горбач проведет в команде Юрия Коваля весь сезон, а Яцык - как минимум, первый круг.
Отметим, что Александр пропустил несколько тренировок на сборе "Динамо" из-за легкого повреждения.
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