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Заря продлила аренду двух игроков Динамо - СМИ

Премьер-лига

Игроки вскоре прибудут в расположении луганского клуба

Заря продлила аренду двух игроков Динамо - СМИ

Фото: ФК Динамо Київ

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"Заря" продлила аренду двух игроков "Динамо", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сегодня в расположении луганского клуба в Словении должны появиться полузащитник Александр Яцык и нападающий Игорь Горбач, которые выступали за луганчан в прошлом сезоне.

Руководители клубов договорились о продлении аренды обоих игроков. Ожидается, что Горбач проведет в команде Юрия Коваля весь сезон, а Яцык - как минимум, первый круг.

Отметим, что Александр пропустил несколько тренировок на сборе "Динамо" из-за легкого повреждения.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Игорь Горбач Александр Яцык
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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