"Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал заявление Юрия Березы в свой адрес и рассказал о делах в днепровском клубе по состоянию на сейчас.

- Вячеслав Евгеньевич, Береза сказал, что в "Днепр-1" готовы зайти новые инвесторы при условии, что вы и Русол выйдете из клуба.

- Во-первых - я откровенную ложь не комментирую, просто не умею этого делать. Во-вторых - я не акционер, а работник клуба и выходить мне неоткуда. И в-третьих - я хочу дать совет Березе. Перед тем, как давать такие глупые интервью, он должен понимать, что если мы начнем рассказывать о его влиянии на клуб, а особенно если это сделает Русол, то он будет выглядеть в не очень хорошем свете. Возможно, наступит время, когда и мы начнем говорить. Не исключаю этого.

Сейчас могу сказать точно: ни о каком инвесторе я пока что не слышал.

Я готов встречаться с любым бизнесменом, которого предоставит Береза, днем и ночью, но на сегодняшний день, кроме нотариуса от Березы с просьбой переписать акции клуба, к нам никто не обращался. Согласитесь, странное предложение мы получили от неизвестного нам нотариуса.

- Ну хорошо, вы готовы уволиться из "Днепра-1", если такое условие поставит инвестор?

- Не хочу разбрасываться громкими фразами, но уволиться с должности ради спасения "Днепра-1" я готов всегда - это не проблема.

- Как вы контактируете с Березой?

- Никак.

- Как сейчас обстоят дела в "Днепре-1", будет ли команда играть в новом сезоне?

- Мы с Русолом ищем возможности, чтобы клуб продолжал функционировать. Продолжается поиск потенциального инвестора, работа идет.

- То есть Русол еще не в "Карпатах", а в "Днепре-1"?

- Русол пока что занимается делами и здесь, и там. У него есть ответственность перед "Днепром-1", потому что он акционер клуба. Кому он передаст свои полномочия в "Днепре-1"?