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Полесье подтвердило переход защитника Миная

Премьер-лига

Известен срок действия контракта игрока с клубом

Полесье подтвердило переход защитника Миная

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" подтвердило переход защитника "Миная" Сергей Корнийчука.

19-летний защитник подписал контракт сроком на 4 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются.

Корнийчук начал профессиональную карьеру на родной Волыни, однако уже в 17 лет присоединился к "Колосу" U-19. Первой взрослой командой Сергея был МФК "Металлург" Запорожье, однако в основном защитник играл за вторую команду запорожцев.

Дебют в УПЛ для левого защитника состоялся в прошлом сезоне в составе "Миная". Всего за минайцев он провел 11 матчей и забил 1 гол.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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