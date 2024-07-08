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Полесье подтвердило переход защитника Миная
Известен срок действия контракта игрока с клубом
Фото: ФК Полісся
"Полесье" подтвердило переход защитника "Миная" Сергей Корнийчука.
19-летний защитник подписал контракт сроком на 4 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются.
Корнийчук начал профессиональную карьеру на родной Волыни, однако уже в 17 лет присоединился к "Колосу" U-19. Первой взрослой командой Сергея был МФК "Металлург" Запорожье, однако в основном защитник играл за вторую команду запорожцев.
Дебют в УПЛ для левого защитника состоялся в прошлом сезоне в составе "Миная". Всего за минайцев он провел 11 матчей и забил 1 гол.
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