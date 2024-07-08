"Полесье" подтвердило переход защитника "Миная" Сергей Корнийчука.

19-летний защитник подписал контракт сроком на 4 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются.

Корнийчук начал профессиональную карьеру на родной Волыни, однако уже в 17 лет присоединился к "Колосу" U-19. Первой взрослой командой Сергея был МФК "Металлург" Запорожье, однако в основном защитник играл за вторую команду запорожцев.

Дебют в УПЛ для левого защитника состоялся в прошлом сезоне в составе "Миная". Всего за минайцев он провел 11 матчей и забил 1 гол.