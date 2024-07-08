  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фридман: Рассматриваем много вариантов для сохранения Днепра-1, но пока все сложно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фридман: Рассматриваем много вариантов для сохранения Днепра-1, но пока все сложно

Премьер-лига

Время до начала чемпионата еще есть

Фридман: Рассматриваем много вариантов для сохранения Днепра-1, но пока все сложно

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал ифнормацию о том, что днепряне в свете финансовых проблем могут объединится с другим клубом.

- Бурбас говорил, что зимой "Днепр-1" занимал 200 миллионов у президента "Полесья" Геннадия Буткевича, чтобы доиграть сезон.

- Впервые я услышал эту информацию в программе Вацко несколько месяцев назад, но если бы Витя сразу меня набрал, то я положил бы конец этим странным слухам.

Отвечу вам - это неправда. "Днепр-1" существовал за деньги наших дружественных структур, которые всегда занимались финансированием. С Буткевичем я часто общаюсь, но никогда не просил у него денег на существование "Днепра-1". Имея давние дружеские отношения с Буткевичем, я жалею только об одном - что он не появился в нашем футболе лет 20 назад.

Читайте также"Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы

– Была информация, что "Днепр-1" готов объединиться с неназванным клубом Первой лиги. Это правда?

– Мы работаем по разным направлениям и рассматриваем много вариантов, и такие в частности. Но пока все сложно, все взяли время на размышления. Время до начала чемпионата (3 августа) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы отдаем себе отчет, что "Днепру-1" будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годовой аренде игроков. А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды.

– Как обстоят дела с долгами перед футболистами, тренерами и персоналом?

– Мы продаем футболистов и потихоньку закрываем долги. В первую очередь, мы погашаем долги перед обычным персоналом базы, стадиона и академии, у которого невысокая зарплата: охранники, электричества, повара, агрономы и т.д. С отпускаемыми футболистами и тренерами мы тоже находим общий язык. Процесс погашения долгов идет.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Шахтер хочет получить за Судакова не менее 50 млн евро
yellow-arrow
Кинарейкин: Предложений было много, и мы выбрали лучший для меня вариант
yellow-arrow
Полесье подтвердило переход защитника Миная
Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.07.2024 в 16:54
Головне, що в єврокубках фактично мінус один
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.07.2024 в 16:54
Головне, що в єврокубках фактично мінус один
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
08.07.2024 в 17:05
Не така й велика втрата, все одно б обіср@лися.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости