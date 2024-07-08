Кинарейкин: Предложений было много, и мы выбрали лучший для меня вариант

Уже бывший вратарь " Днепра-1 " Яков Кинарейкин, который недавно в своем Инстаграмме попрощавшийся с командой , поделился своими дальнейшими планами, ожиданиями от Олимпиады и оценил свои выступления за днепрян.

– Какое, как у вас сейчас дела?

- У меня все в порядке. Сейчас нахожусь в расположении Олимпийской сборной. Едем во Францию ​​на подготовку, а затем и на сам турнир.

– Какая последняя информация о "Днепре-1" вам известна?

- По последней информации, мне известно, что 8 числа, в понедельник, будет сбор команды ( интервью бралось вечеру 7-го числа). Там, наверное, скажут о дальнейших планах и будущем клуба. Но, как вы уже могли видеть, 5 июля я покинул "Днепр-1" и больше не являюсь игроком этого клуба.

– Как оцените период, проведенный в "Днепре-1"?

– Период, проведенный в "Днепре-1", я оцениваю максимально положительно для меня. Дебютировал во взрослом футболе: в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференции, в УПЛ, за что очень благодарен тренерскому штабу, а также большое спасибо за доверие. Отдельное спасибо всем игрокам, которые помогали мне на футбольном поле. Без них этого всего не было бы. Период в "Днепре-1" для меня максимально положительный. Даже учитывая, что с клубом сейчас неясна ситуация, все равно я очень благодарен за все, что он сделал для меня.

– Сейчас слухи вас активно сватают в "Карпаты". Что вы можете сказать об этой информации? Какие еще клубы интересовались в последнее время?

– О "Карпатах" ничего не могу сказать. Вскоре, я думаю, все узнаете мой новый клуб. Предложений было много. Мы выбирали с моим агентом, то есть с моим отцом, лучшую для меня. Выбирали долго. Предложений было много, в том числе и за границей. И выбрали самый подходящий для меня вариант.

– Можно подробнее о вариантах за границей? Назови клубов или хотя бы из каких стран?

– Вообще, полной информацией владеет мой агент и доносит мне уже конкретные предложения. Мне лично известно, что были предложения из Испании, Чехии и несколько вариантов из Португалии.

– Вы оказались в заявке Олимпийской сборной. Что это значит для вас?

- Что касается Олимпийской сборной, для меня это огромная честь представлять нашу страну на таком турнире, на первой Олимпиаде в истории, где Украина будет играть. Это очень большая честь, это большая оценка моей работы, моих усилий. Я очень благодарен тренерскому штабу за вызов и за возможность показать себя на таком уровне, поэтому от себя буду делать все, что возможно, буду прикладывать максимум усилий, чтобы быть первым номером на Олимпиаде. Очень хочется играть постоянно, тем более что это большой исторический для нашей страны турнир.