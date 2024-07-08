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Вацко: Шахтер хочет получить за Судакова не менее 50 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Клуб не спешит расставаться с игроком

Вацко: Шахтер хочет получить за Судакова не менее 50 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" хочет получить за своего 21-летнего хавбека Георгия Судакова не менее 50 млн евро. Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Предложения на меньшую сумму клуб рассматривать не будет, а не самые удачные выступления на Евро-2024 не снизили требования "Шахтера" к футболисту.

Также источник сообщает, что клуб не будет торопиться и обязательно продавать игрока этим летом, так как контракт Георгия рассчитан до конца 2028 года.

Вацко добавил, что зимой, если бы "Наполи" предложил не 40 миллионов евро и бонусы, а 50 миллионов + бонусы, то клуб продал бы Судакова еще в январе.

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Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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