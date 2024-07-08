Английский клуб интересовался защитником Александрии

"Линкольн Сити", который выступает в английской Лиге 1 (3-й дивизион английского футбола), интересовался защитником " Александрии " Даниилом Скорко.

Сумма потенциального трансфера 22-летнего игрока могла составить 300-400 тысяч евро, однако в последний момент английский клуб отказался от переговоров по Скорку в пользу местного игрока.

Скорко - воспитанник Академии "Динамо". Выступает на позиции правого защитника. С лета 2020 года выступает за "Александрию". 50 процентов прав от продажи футболиста до сих пор принадлежат "Динамо".

В минувшем сезоне сыграл 24 матча в УПЛ, в которых забил 4 гола и сделал й голевую передачу.