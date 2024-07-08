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Сербы и турки. Шахтер объявил имена еще двух соперников по спаррингам

Премьер-лига

Предсезонная работа продолжается

Сербы и турки. Шахтер объявил имена еще двух соперников по спаррингам

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил имена еще двух соперников на своем летнем сборе в Словении.

11 июля "Шахтер" сыграет контрольный матч с ФК "Бачка-Топола" (Сербия). Начало в 17:30 по киевскому времени. Это будет третий спарринг для команды Марино Пушича в летнее межсезонье.

А в воскресенье, 14 июля, "Шахтер" проведет товарищеский поединок с турецким ФК "Ризеспор". Свисток арбитра оповестит о начале встречи в 18:00 по киевскому времени.

Также напомним, что на 20 июля у "Шахтер" намечен спарринг с английским "Ипсвичем".

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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