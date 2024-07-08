Сербы и турки. Шахтер объявил имена еще двух соперников по спаррингам

" Шахтер " объявил имена еще двух соперников на своем летнем сборе в Словении.

11 июля "Шахтер" сыграет контрольный матч с ФК "Бачка-Топола" (Сербия). Начало в 17:30 по киевскому времени. Это будет третий спарринг для команды Марино Пушича в летнее межсезонье.

А в воскресенье, 14 июля, "Шахтер" проведет товарищеский поединок с турецким ФК "Ризеспор". Свисток арбитра оповестит о начале встречи в 18:00 по киевскому времени.

Также напомним, что на 20 июля у "Шахтер" намечен спарринг с английским "Ипсвичем".