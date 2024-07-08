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Сербы и турки. Шахтер объявил имена еще двух соперников по спаррингам
Предсезонная работа продолжается
shakhtar.com
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11 июля "Шахтер" сыграет контрольный матч с ФК "Бачка-Топола" (Сербия). Начало в 17:30 по киевскому времени. Это будет третий спарринг для команды Марино Пушича в летнее межсезонье.
А в воскресенье, 14 июля, "Шахтер" проведет товарищеский поединок с турецким ФК "Ризеспор". Свисток арбитра оповестит о начале встречи в 18:00 по киевскому времени.
Также напомним, что на 20 июля у "Шахтер" намечен спарринг с английским "Ипсвичем".
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