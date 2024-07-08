Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух отпустит трех своих игроков на Олимпиаду за неделю до старта турнира
Рух официально уведомил УАФ
Скриншот: канал УАФ на YouTube
"
Как сообщает журналист и инсайдер Виктор Вацко, львовский клуб уже официально уведомил УАФ о своем решении.
От львовян на Олимпиаду поедут защитники Алексей Сыч, полузащитник Олег Федор, и новичок клуба, форвард Игорь Кранопир.
Сборная Украины свой первый матч на Олимпиаде проведет 24 июля против Ирака.
Напомним, что соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.
Сборная Украины в своей группе сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираком.
Популярное сейчас
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Александрия подписала ряд игроков – среди них экс-представители Днепра-1
- Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО