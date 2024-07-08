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Рух отпустит трех своих игроков на Олимпиаду за неделю до старта турнира

Премьер-лига
Обновлено

Рух официально уведомил УАФ

Рух отпустит трех своих игроков на Олимпиаду за неделю до старта турнира

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

"Рух" отпустит своих трех игроков в Олимпийскую сборную Украины только после 17 июля.

Как сообщает журналист и инсайдер Виктор Вацко, львовский клуб уже официально уведомил УАФ о своем решении.

От львовян на Олимпиаду поедут защитники Алексей Сыч, полузащитник Олег Федор, и новичок клуба, форвард Игорь Кранопир.

Сборная Украины свой первый матч на Олимпиаде проведет 24 июля против Ирака.

Напомним, что соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа 2024 года.

Сборная Украины в своей группе сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираком.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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