Колос перечислит клинике Охматдит 3 млн гривен

Ковалевский "Колос" перечислит 3 млн грн на помощь крупнейшей детской клинической больнице Украины Охматдит, которая пострадала в результате ракетного обстрела россиянами 8 июля Киева.

"8-го июля 2024 года весь мир стал свидетелем страшной трагедии, которую невозможно постичь нормальному человеку.

Это уже не просто военный акт терроризма от России, это что-то за пределами человеческого понимания и человеческого восприятия...

От имени всей футбольной ковалевской семьи я выражаю искренние соболезнования семьям погибших в сегодняшней трагедии.

Слава УКРАИНЕ!", - заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.