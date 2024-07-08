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Колос перечислит клинике Охматдит 3 млн гривен

Премьер-лига
Обновлено

Россияне нанесли очередной террористический удар по Украине

Колос перечислит клинике Охматдит 3 млн гривен

ДСНС

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Ковалевский "Колос" перечислит 3 млн грн на помощь крупнейшей детской клинической больнице Украины Охматдит, которая пострадала в результате ракетного обстрела россиянами 8 июля Киева.

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"8-го июля 2024 года весь мир стал свидетелем страшной трагедии, которую невозможно постичь нормальному человеку.

Это уже не просто военный акт терроризма от России, это что-то за пределами человеческого понимания и человеческого восприятия...

От имени всей футбольной ковалевской семьи я выражаю искренние соболезнования семьям погибших в сегодняшней трагедии.

Слава УКРАИНЕ!", - заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.

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