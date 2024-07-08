Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос перечислит клинике Охматдит 3 млн гривен
Россияне нанесли очередной террористический удар по Украине
ДСНС
Ковалевский "Колос" перечислит 3 млн грн на помощь крупнейшей детской клинической больнице Украины Охматдит, которая пострадала в результате ракетного обстрела россиянами 8 июля Киева.
"8-го июля 2024 года весь мир стал свидетелем страшной трагедии, которую невозможно постичь нормальному человеку.
Это уже не просто военный акт терроризма от России, это что-то за пределами человеческого понимания и человеческого восприятия...
От имени всей футбольной ковалевской семьи я выражаю искренние соболезнования семьям погибших в сегодняшней трагедии.
Слава УКРАИНЕ!", - заявил президент "Колоса" Андрей Засуха.
Популярное сейчас
- "Откровенную ложь не комментирую". Директор Днепра-1 отреагировал на заявление Березы
- Более 40 ракет. Зеленский показал последствия последней атаки россиян по Украине
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- У УПЛ есть три варианта, кем и как заменить Днепр-1 в чемпионате
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО