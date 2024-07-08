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Ингулец арендовал двух полузащитников Шахтера
Олег Пушкарев и Иван Лосенко год будут играть за Ингулец
instagram.com/fcinhulets
"Ингулец" арендовал у "Шахтера" двух полузащитников - Олега Пушкарева и Ивана Лосенко.
Аренда обоих игроков рассчитана на 1 год.
Лосенко будет выступать в новой команде под 6-м номером, а Пушакрев – под 9-м.
20-летний Олег Пушкарев отыграл 14 матчей за "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА и забил 1 гол.
19-летний Иван Лосенко в 16 матчах Юношеской лиги УЕФА сделал 3 результативных передачи.
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Источник:Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
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