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Ингулец арендовал двух полузащитников Шахтера

Премьер-лига

Олег Пушкарев и Иван Лосенко год будут играть за Ингулец

Ингулец арендовал двух полузащитников Шахтера

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

"Ингулец" арендовал у "Шахтера" двух полузащитников - Олега Пушкарева и Ивана Лосенко.

Аренда обоих игроков рассчитана на 1 год.

Лосенко будет выступать в новой команде под 6-м номером, а Пушакрев – под 9-м.

20-летний Олег Пушкарев отыграл 14 матчей за "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА и забил 1 гол.

19-летний Иван Лосенко в 16 матчах Юношеской лиги УЕФА сделал 3 результативных передачи.

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Источник:
Інстаграм Інгульця
Опубликовал: Михаил Черныш
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