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Янаков досрочно покинул Полесье
Где продолжит карьеру форвард, пока неизвестно
polissyafc.com
"Полесье" досрочно прекратило сотрудничество с 25-летним форвардом Денисом Янаковым.
Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.
Интересно, что неделю назад "Полесье" объявляло о том, что
Янаков присоединился к "Полесью" в 2021 году. Вторую часть прошлого сезона играл за "Верес" на правах аренды. Также в его карьере были "Динамо" U-19, киевский "Арсенал", "Черноморец", "Заря" и "Ингулец". Трансферная история здесь.
В прошлом сезоне в активе нападающего 3 гола в 14 матчах.
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