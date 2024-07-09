Янаков досрочно покинул Полесье

"Полесье" досрочно прекратило сотрудничество с 25-летним форвардом Денисом Янаковым.

Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Интересно, что неделю назад "Полесье" объявляло о том, что Янаков и еще два игрока житомирского клуба отправятся в аренду в "Звягель". Таким образом, пока что остается неясным, будет ли играть Денис в перволиговской команде.

Янаков присоединился к "Полесью" в 2021 году. Вторую часть прошлого сезона играл за "Верес" на правах аренды. Также в его карьере были "Динамо" U-19, киевский "Арсенал", "Черноморец", "Заря" и "Ингулец". Трансферная история здесь.

В прошлом сезоне в активе нападающего 3 гола в 14 матчах.