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Кополовец: Я бы хотел, чтобы Минай заменил Днепр-1 в УПЛ - мне будет очень удобно из Львова ехать в Закарпатье
В Минае также готовы заменить днепрян
Бывший украинский футболист Михаил Кополовец, который сейчас работает селекционером в "Карпатах", порассуждал о том, кто должен заменить "Днепр-1" в УПЛ, если днепровский клуб снимется с соревнований.
– Если львовский регион уже представлен в УПЛ, "Карпаты" вернулись, то сейчас может еще и Закарпатье остаться. Мы видим, ситуация подвешена по "Днепру-1". Насколько в Закарпатье ждут этого шанса снова зацепиться за УПЛ? И справедливо ли?
– Я разговаривал с руководителями клуба. Они бы хотели остаться в УПЛ, конечно, очень бы хотели. Справедливо ли? Есть же регламент. По регламенту "Минай" должен заходить? Должен. Я буду придерживаться этой позиции.
Конечно, это уже который раз "Минай" так остается? Ну… Смотрите, была война, был Ковид, не было финансирования и так далее. Если "Минай" хочет, и у них есть возможности – пусть остаются, я не вижу здесь ничего плохого.
Закарпатье – футбольный край, много болельщиков. То, что так выходит – ну, так выходит. Справедливо, несправедливо – есть регламент, и надо его придерживаться, на мой взгляд, вот и все.
– Не нужно никаких переходных матчей с "Металлистом 1925"? В регламенте однозначно не написано, там "форс-мажор" написано. Поэтому это должно выносить УПЛ на рассмотрение УАФ и там уже принимать решения.
– Тогда будут какие-то кулуарные договоренности, придут люди, которые будут договариваться и так далее. Думаю, что просто будут ходить в Федерацию одни, другие, третьи, будут что-то договариваться. В этой ситуации будет играть тот, кто будет сильнее – финансово и так далее. Это то, что я вижу.
А если есть регламент – я не силен в том. Насколько я понимаю, "Минай" должен остаться, потому что они… Ну, блин, должен остаться. Я разговаривал со спортивным директором – они готовы и хотят. Как будет – я не знаю.
Я бы хотел, чтобы "Минай" остался, потому что мне будет очень удобно из Львова ехать в Закарпатье и болеть еще и за "Минай", потому что я тоже люблю эту команду,
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