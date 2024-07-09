Кополовец: Я бы хотел, чтобы Минай заменил Днепр-1 в УПЛ - мне будет очень удобно из Львова ехать в Закарпатье

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец, который сейчас работает селекционером в "Карпатах", порассуждал о том, кто должен заменить "Днепр-1" в УПЛ, если днепровский клуб снимется с соревнований.

– Если львовский регион уже представлен в УПЛ, "Карпаты" вернулись, то сейчас может еще и Закарпатье остаться. Мы видим, ситуация подвешена по "Днепру-1". Насколько в Закарпатье ждут этого шанса снова зацепиться за УПЛ? И справедливо ли?

– Я разговаривал с руководителями клуба. Они бы хотели остаться в УПЛ, конечно, очень бы хотели. Справедливо ли? Есть же регламент. По регламенту "Минай" должен заходить? Должен. Я буду придерживаться этой позиции.

Конечно, это уже который раз "Минай" так остается? Ну… Смотрите, была война, был Ковид, не было финансирования и так далее. Если "Минай" хочет, и у них есть возможности – пусть остаются, я не вижу здесь ничего плохого.

Закарпатье – футбольный край, много болельщиков. То, что так выходит – ну, так выходит. Справедливо, несправедливо – есть регламент, и надо его придерживаться, на мой взгляд, вот и все.

– Не нужно никаких переходных матчей с "Металлистом 1925"? В регламенте однозначно не написано, там "форс-мажор" написано. Поэтому это должно выносить УПЛ на рассмотрение УАФ и там уже принимать решения.

– Тогда будут какие-то кулуарные договоренности, придут люди, которые будут договариваться и так далее. Думаю, что просто будут ходить в Федерацию одни, другие, третьи, будут что-то договариваться. В этой ситуации будет играть тот, кто будет сильнее – финансово и так далее. Это то, что я вижу.

А если есть регламент – я не силен в том. Насколько я понимаю, "Минай" должен остаться, потому что они… Ну, блин, должен остаться. Я разговаривал со спортивным директором – они готовы и хотят. Как будет – я не знаю.

Я бы хотел, чтобы "Минай" остался, потому что мне будет очень удобно из Львова ехать в Закарпатье и болеть еще и за "Минай", потому что я тоже люблю эту команду,