Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер Краснопира стал рекордным для Руха. Известна сумма
Серьезные деньги для УПЛ
ФК Рух
Трансфер форварда Игоря Краснопира из "Оболони" в "Рух" стал рекордным для львовского клуба.
По информации комментатора и журналиста Виктора Вацко, львовский клуб заплатил "пивоварам" за игрока 700 тысяч долларов.
Напомним, что футболист подписал с "Рухом" контракт на 5 лет.
В составе "пивоваров" Игорь выступал с августа 2022 года, и за это время отметился 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 52 матчах.
Также Игорь Краснопир является игроком молодежной сборной Украины (U-21), за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Кроме того, летом 2024 года форвард дебютировал в составе олимпийской сборной Украины (U-23), в составе которой провел 4 игры и стал триумфатором турнира Мориса Ревелло.
Популярное сейчас
- Оккупанты нанесли удар по детской больнице Охматдет в Киеве - под завалами находятся люди
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Александрия подписала ряд игроков – среди них экс-представители Днепра-1
- Руководство Динамо разнесло Хачериди. Ранее он оценил трансфер Шапаренко на 15-20 млн евро
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО