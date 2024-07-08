Трансфер Краснопира стал рекордным для Руха. Известна сумма

Трансфер форварда Игоря Краснопира из "Оболони" в "Рух" стал рекордным для львовского клуба.

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По информации комментатора и журналиста Виктора Вацко, львовский клуб заплатил "пивоварам" за игрока 700 тысяч долларов.

Напомним, что футболист подписал с "Рухом" контракт на 5 лет.

В составе "пивоваров" Игорь выступал с августа 2022 года, и за это время отметился 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 52 матчах.

Также Игорь Краснопир является игроком молодежной сборной Украины (U-21), за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Кроме того, летом 2024 года форвард дебютировал в составе олимпийской сборной Украины (U-23), в составе которой провел 4 игры и стал триумфатором турнира Мориса Ревелло.