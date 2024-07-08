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Клуб MLS нацелен на 19-летнего форварда Днепра-1

Премьер-лига

Даниэль Кивинда может отправиться за океан

Клуб MLS нацелен на 19-летнего форварда Днепра-1

фото из свободных источников

Новина українською

Клуб MLS "Шарлотт" возобновил интерес к 19-летнему форварду "Днепра-1" Даниэлю Кивинде.

По информации ТаТоТаке, американский клуб интересовался игроком еще полгода назад, а сейчас возобновил попытки подписать украинца.

Тогда "Днепр-1" не отпустил молодого форварда, сейчас, когда контракт Кивинды не защищен, а перспектив у клуба почти нет, реализовать игрока - единственное логичное решение, пишет источник.

В прошедшем сезоне Даниэль Кивинда сыграл 12 матчей за "Днепр-1" без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Напомним, что не так давно в MLS (в "Остин") из "Днепра-1" отправился защитник Александр Сваток.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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