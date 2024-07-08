Шовковский: Мы уже провели первую тренировку в Австрии, но все ребята были в своих мыслях в Киеве

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал очередной террористический удар российских захватчиков по Украине, который состоялся 8 июля.

Россйские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел. В Украине были попадания в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах.

"В первую очередь, хочу выразить слова поддержки всем, кто сегодня пострадал от варварской атаки со стороны россии. Трудно найти нужные слова, чтобы выразить весь ужас произошедшего.

Сегодня команда добралась до места проведения сбора в Австрии, где будет готовиться к матчам квалификации Лиги чемпионов. Мы уже провели первую тренировку, но она была с особыми ощущениями, ведь все ребята были в своих мыслях в Киеве, вместе со всеми киевлянами, украинцами. То, что сейчас происходит, — попадание в Охматдет, жилые кварталы, дома, больницы... трудно найти слова, чтобы описать боль, которую вызывают такие события.

Но мы все понимаем, что наша страна, нация всю свою жизнь боролась за независимость, на протяжении многих лет у нее были внешние враги, соседи, которые не давали нам спокойно жить и развивать наше государство. И сейчас это продолжается. Но мы выстояли тогда, выстоим теперь и в будущем. Сделаем все возможное, чтобы наша страна процветала, ведь в ней живут люди, знающие цену свободы и несокрушимости.

Хочу еще раз высказать слова поддержки от всей команды украинцам: мы вместе с вами, хоть и находимся за границей и готовимся к своим задачам. Но мы болеем, переживаем за земляков, все наши мысли с украинцами", - сказал Шовковский.