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Маркевич: Прилагаем усилия для подписания Адамюка и Мирошниченко, с Когутом есть нюансы

Премьер-лига
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Наставник Карпат рассказал о трансферной кампании клуба

Маркевич: Прилагаем усилия для подписания Адамюка и Мирошниченко, с Когутом есть нюансы

Фото: ФК Карпати

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Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о последних кадровых новостях из расположения команды.

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"В "Шахтер" вернулся арендованный Эдуард Козик, выставили на трансфер Егора Картушова, Владислава Клименко, Егора Демченко, Богдана Векляка.

Прилагаются усилия, чтобы укрепили оборону экс-игроки "Днепра-1" Владимир Адамюк и Денис Мирошниченко. С переходом еще одного днепрянина Игоря Когута есть определенные нюансы.

Сейчас сосредоточились на усилении линии атаки. Вчера в расположении "Карпат" появился бразильский вингер Стенио, который принадлежит "Крузейро", а в прошлом сезоне играл на правах аренды за португальский АВШ. Я заинтересован в приглашении Виталия Дахновского из "Вереса". Также ожидаем приезда нападающего, который ранее выступал в Швеции", – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Денис Мирошниченко Владимир Адамюк Игорь Когут Виталий Дахновский Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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