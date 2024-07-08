Маркевич: Прилагаем усилия для подписания Адамюка и Мирошниченко, с Когутом есть нюансы

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о последних кадровых новостях из расположения команды.

"В "Шахтер" вернулся арендованный Эдуард Козик, выставили на трансфер Егора Картушова, Владислава Клименко, Егора Демченко, Богдана Векляка.

Прилагаются усилия, чтобы укрепили оборону экс-игроки "Днепра-1" Владимир Адамюк и Денис Мирошниченко. С переходом еще одного днепрянина Игоря Когута есть определенные нюансы.

Сейчас сосредоточились на усилении линии атаки. Вчера в расположении "Карпат" появился бразильский вингер Стенио, который принадлежит "Крузейро", а в прошлом сезоне играл на правах аренды за португальский АВШ. Я заинтересован в приглашении Виталия Дахновского из "Вереса". Также ожидаем приезда нападающего, который ранее выступал в Швеции", – сказал Маркевич.