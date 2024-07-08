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Официально: Карпаты подписали защитника Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

Денис Мирошниченко вернулся в Карпаты

Официально: Карпаты подписали защитника Днепра-1

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" официально объявили о подписании 29-летнего правого защитника Денис Мирошниченко, который прошлый сезон провел в "Днепре-1".

Условия перехода, как и условия контракта львовский клуб не афиширует.

Напомним, что ранее Мирошниченко уже выступал в составе "зелено-белых" с 2013 по 2019 год. На его счету 137 матчей во львовском коллективе.

В июле 2023 года "Александрия" продала Мирошниченко в "Днепр-1". Сумма трансфера тогда составила 230 тысяч евро.

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Денис Мирошниченко СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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