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Официально: Карпаты подписали защитника Днепра-1
Денис Мирошниченко вернулся в Карпаты
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" официально объявили о подписании 29-летнего правого защитника Денис Мирошниченко, который прошлый сезон провел в "
Условия перехода, как и условия контракта львовский клуб не афиширует.
Напомним, что ранее Мирошниченко уже выступал в составе "зелено-белых" с 2013 по 2019 год. На его счету 137 матчей во львовском коллективе.
В июле 2023 года "Александрия" продала Мирошниченко в "Днепр-1". Сумма трансфера тогда составила 230 тысяч евро.
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