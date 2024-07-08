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Карпаты в спарринге расписали ничью с Прикарпатьем
Сыграли с соседями
fckarpaty.org.ua
В понедельник, 8-го июля, львовские "Карпаты" у себя на базе провели контрольный поединок против перволиговского "Прикарпатья".
В первом тайме «Карпаты» владели некоторым преимуществом, однако на 30-й минуте счет открыли гости – после флангового навеса и удара головой мяч залетел в сетку ворот Кемкина.
Впрочем, отыгрались львовяне довольно быстро – в концовке первого тайма новичок "Карпат" Пабло Альварес сильно пробил в дальнюю девятку
После перерыва тренерский штаб Мирона Маркевича обновил состав, а вот счет в матче больше не изменился. Во втором тайме обе команды имели моменты, но так ничего больше н реализовали – ничья 1:1.
"Карпаты" (Львов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 1:1
Гол: Альварес, 43 - 30
Состав "Карпат" на первый тайм: Кемкин, Сухарь, Бабогло, Чех (Шах, 38), Альварес, Кузык, Чачуа, Костенко, Игорь Невес и два игрока на просмотре.
Состав "Карпат" на второй тайм: Кемкин, Полегенько, Черненко, Рябов, Сакив, Шах, Альварес (Сухарь, 69), Тлумак, Подлепенец, Чачуа, Сидун.
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