  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо договорилось об аренде двух своих игроков в зарубежные клубы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо договорилось об аренде двух своих игроков в зарубежные клубы

Премьер-лига

Речь идет о Сироте и Булеце

Динамо договорилось об аренде двух своих игроков в зарубежные клубы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" достигло принципиальной договоренности по аренде двух своих футболистов с зарубежными клубами.

Как сообщает ТаТоТаке, полузащитник Сергей Булеца проведет сезон в гданьской "Лехии". Срок соглашения - один год.

А вот защитник Александр Сирота будет выступать за "Маккаби (Хайфа). Срок соглашения - один год. Тут также предусмотрена опция выкупа в 2,5 млн долларов.

Напомним, что прошлый сезон Булеца провел на правах аренды за другую польскую команду - "Заглембе" Любин, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами в 28 матчах. По окончании кампании клуб решил не пользоваться опцией выкупа игрока.

Сирота в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2025 года. Он, к слову, отправился с киевлянами на тренировочный сбор в Австрию.

По теме
yellow-arrow
Трансфер Краснопира стал рекордным для Руха. Известна сумма
yellow-arrow
Официально: Карпаты подписали защитника Днепра-1
yellow-arrow
Маркевич: Прилагаем усилия для подписания Адамюка и Мирошниченко, с Когутом есть нюансы
Динамо (Киев) Маккаби (Хайфа) Лехия (Гданьск) Сергей Булеца Александр Сирота
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости