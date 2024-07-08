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Динамо договорилось об аренде двух своих игроков в зарубежные клубы
Речь идет о Сироте и Булеце
Фото: ФК Динамо Київ
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Как сообщает ТаТоТаке, полузащитник Сергей Булеца проведет сезон в гданьской "Лехии". Срок соглашения - один год.
А вот защитник Александр Сирота будет выступать за "Маккаби (Хайфа). Срок соглашения - один год. Тут также предусмотрена опция выкупа в 2,5 млн долларов.
Напомним, что прошлый сезон Булеца провел на правах аренды за другую польскую команду - "Заглембе" Любин, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами в 28 матчах. По окончании кампании клуб решил не пользоваться опцией выкупа игрока.
Сирота в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Динамо" и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2025 года. Он, к слову, отправился с киевлянами на тренировочный сбор в Австрию.
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