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Опытный форвард прибыл в Черноморец

Премьер-лига
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Алексей Хобленко - потенциальный новичок моряков

Опытный форвард прибыл в Черноморец

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

30-летний форвард Алексей Хобленко, который последние полгода прошел ЛНЗ, прибыл в расположение "Черноморца".

Как сообщает Sport.ua футболист присоединился к одесской команде, которая готовится к сезону 2024/25 на собственной клубной базе в Совиньоне.

Вероятно, после просмотра, одесский клуб подпишет с ним контракт.

Для Хобленко нынешнее появление в "Черноморце" является уже вторым в профессиональной карьере игрока. Впервые это произошло в период зимнего перерыва в сезоне 2015/16.

Напомним, что до Хобленко "Черноморец" подписал двух новобранцев – 32-летннго вратаря Артура Рудько и 33-летнего защитника Богдана Бутко.

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Алексей Хобленко Черноморец (Одесса)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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