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Опытный форвард прибыл в Черноморец
Алексей Хобленко - потенциальный новичок моряков
Фото: ФК ЛНЗ
30-летний форвард Алексей Хобленко, который последние полгода прошел ЛНЗ, прибыл в расположение "
Как сообщает Sport.ua футболист присоединился к одесской команде, которая готовится к сезону 2024/25 на собственной клубной базе в Совиньоне.
Вероятно, после просмотра, одесский клуб подпишет с ним контракт.
Для Хобленко нынешнее появление в "Черноморце" является уже вторым в профессиональной карьере игрока. Впервые это произошло в период зимнего перерыва в сезоне 2015/16.
Напомним, что до Хобленко "Черноморец" подписал двух новобранцев – 32-летннго вратаря Артура Рудько и 33-летнего защитника Богдана Бутко.
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