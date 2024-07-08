Опытный форвард прибыл в Черноморец

30-летний форвард Алексей Хобленко, который последние полгода прошел ЛНЗ, прибыл в расположение " Черноморца ".

Как сообщает Sport.ua футболист присоединился к одесской команде, которая готовится к сезону 2024/25 на собственной клубной базе в Совиньоне.

Вероятно, после просмотра, одесский клуб подпишет с ним контракт.

Для Хобленко нынешнее появление в "Черноморце" является уже вторым в профессиональной карьере игрока. Впервые это произошло в период зимнего перерыва в сезоне 2015/16.

Напомним, что до Хобленко "Черноморец" подписал двух новобранцев – 32-летннго вратаря Артура Рудько и 33-летнего защитника Богдана Бутко.