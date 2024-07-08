Днепр-1 не вышел из отпуска. УПЛ просит клуб определиться с будущим

УПЛ обратилась к руководству " Днепра-1 " - Лига просит до 10 июля клуб определиться с тем, будет ли команда стартовать в грядущем сезоне, сообщает Sport.ua.

Если нет, то на Общем собрании УПЛ будет названа команда, которая заменит днепрян. Времени на раскачку уже нет, ведь сезон в Первой лиге, представитель которой должен повыситься в классе, стартует на неделю раньше, чем в УПЛ.

Что же касается запланированного на 8 июля возвращения футболистов "Днепра-1" из отпуска, то оно не состоялось. На тренировочной базе сегодня не было ни тренеров, ни игроков, были только работники клуба, которых интересовало, кто и когда будет ликвидировать многомесячные задолженности по зарплате. Но какого-то ответа они так и не дождались, потому что исполнительный директор Андрей Русол сейчас находится во Львове, где, вероятно, и продолжит карьеру в "Карпатах".