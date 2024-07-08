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Днепр-1 не вышел из отпуска. УПЛ просит клуб определиться с будущим

Премьер-лига
Обновлено

Новый дедлайн - 10 июля

Днепр-1 не вышел из отпуска. УПЛ просит клуб определиться с будущим

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

УПЛ обратилась к руководству "Днепра-1" - Лига просит до 10 июля клуб определиться с тем, будет ли команда стартовать в грядущем сезоне, сообщает Sport.ua.

Если нет, то на Общем собрании УПЛ будет названа команда, которая заменит днепрян. Времени на раскачку уже нет, ведь сезон в Первой лиге, представитель которой должен повыситься в классе, стартует на неделю раньше, чем в УПЛ.

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Что же касается запланированного на 8 июля возвращения футболистов "Днепра-1" из отпуска, то оно не состоялось. На тренировочной базе сегодня не было ни тренеров, ни игроков, были только работники клуба, которых интересовало, кто и когда будет ликвидировать многомесячные задолженности по зарплате. Но какого-то ответа они так и не дождались, потому что исполнительный директор Андрей Русол сейчас находится во Львове, где, вероятно, и продолжит карьеру в "Карпатах".

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СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
08.07.2024 в 21:15
завтра вылезет фридман и скажет "время ещё есть,подождите"
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
08.07.2024 в 21:15
завтра вылезет фридман и скажет "время ещё есть,подождите"
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3
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.07.2024 в 21:44
А це твій папа був головним "пєтухом " зон Донбаса ? Бо прізвище і повадки однакові ....
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