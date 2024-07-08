Заря с динамовцем Бенито в составе проиграла боснийскому Зрински

Луганская "Заря" провела свой очередной спарринг на сборах в Словакии - 8 июля луганчане сыграли с боснийским ФК "Зрински".

Первый тайм прошел в равной и не очень интересной игре, хотя совй шанс луганчане нашли – пол конец тайма Волошину удался дальний удар, который и открыл счет.

А вот после перерыва лучше выглядели уже боснийцы, которые на 56-й минуте сравняли счет, а в компенсированное время смогли вырвать победу 2:1.

Отдельно отметим, что за луганчан сегодня первый тайм отыграл Бенито, который принадлежит «Динамо». Ранее была информация, что киевляне готовы отпустить его в аренду.

"Заря" (Луганск, Украина) - "Зрински" (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:2

Голы: Волошин 42 – 56, 90+1.

Состав "Зари": Турбаевский (Сапутин, 46), Батагов, Джордан, Вантух, Тронтель, Башич (Дрышлюк, 66), Мичин (Жуниньо, 74), Волошин (Эскинья, 74), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх, Бенито (Горбач, 46).