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Днепр-1 не смог начать тренировочный сбор - игроков не хватает даже на стартовый состав
Судя по всему, дело - швах
scdnipro1.com.ua
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Как сообщает Sport Arena, клуб смог собрать слишком мало футболистов. Игроков не хватает, чтобы укомплектовать стартовый состав.
Ранее сообщалось, что УПЛ обратилась к руководству клуба и попросила определиться с будущим до 10 июля.
Напомним, в июне коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман заявил, что клубу грозит закрытие проекта. Функционер рассказал, что нынешних средств не хватит на весь сезон. Впрочем, по его словам, "Днепр-1" ведет переговоры с потенциальными новыми спонсорами, чтобы продолжить существование.
"Днепр-1", если таки выживет, сыграет в квалификации Лиги конференций. Во втором раунде отбора соперником команды Юрия Максимова станет венгерская "Академия Пушкаш".
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