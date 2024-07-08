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Днепр-1 не смог начать тренировочный сбор - игроков не хватает даже на стартовый состав

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, дело - швах

Днепр-1 не смог начать тренировочный сбор - игроков не хватает даже на стартовый состав

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" 8 июля не смог начать запланированный тренировочный сбор.

Как сообщает Sport Arena, клуб смог собрать слишком мало футболистов. Игроков не хватает, чтобы укомплектовать стартовый состав.

Ранее сообщалось, что УПЛ обратилась к руководству клуба и попросила определиться с будущим до 10 июля.

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Напомним, в июне коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман заявил, что клубу грозит закрытие проекта. Функционер рассказал, что нынешних средств не хватит на весь сезон. Впрочем, по его словам, "Днепр-1" ведет переговоры с потенциальными новыми спонсорами, чтобы продолжить существование.

"Днепр-1", если таки выживет, сыграет в квалификации Лиги конференций. Во втором раунде отбора соперником команды Юрия Максимова станет венгерская "Академия Пушкаш".

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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