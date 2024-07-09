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Сборники и Педриньо присоединились к Шахтеру на сборе в Словении
Сейчас команда работает в полном составе
shakhtar.com
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8 июля команда провела очередную тренировку.
Отмечается, что сегодня команде присоединились сборники сборной Украины, которые играли на Евро-2024, а также Педриньо, который недавно вернулся из аренды в бразильском "Атлетику Минейру".
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