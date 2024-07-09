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Сборники и Педриньо присоединились к Шахтеру на сборе в Словении

Премьер-лига

Сейчас команда работает в полном составе

Сборники и Педриньо присоединились к Шахтеру на сборе в Словении

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону, проводя летний сбор в Словении.

8 июля команда провела очередную тренировку.

Отмечается, что сегодня команде присоединились сборники сборной Украины, которые играли на Евро-2024, а также Педриньо, который недавно вернулся из аренды в бразильском "Атлетику Минейру".

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