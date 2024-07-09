Карпаты не выключились из борьбы и могут перехватить Сарапия у Полесья

"Карпаты" не вышли из борьбы за защитника «Днепра-1» Эдуарда Сарапия.

Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, еще недавно главным претендентом на центрбека было "Полесье". Но в менеджменте житомирского клуба до сих пор не все имеют консолидированную позицию относительно его трансфера.

Именно этой ситуацией и хотят воспользоваться во Львове и перехватить игрока.

Напомним, что «Днепр-1» близок к тому, чтобы прекратить существование из-за финансовых проблем. Команда еще не вышла из отпуска и вероятно, снимется с УПЛ.