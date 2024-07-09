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Карпаты не выключились из борьбы и могут перехватить Сарапия у Полесья
А Днепр-1 разваливается на глазах
Фото: СК Дніпро-1
"Карпаты" не вышли из борьбы за защитника «Днепра-1» Эдуарда Сарапия.
Как сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас, еще недавно главным претендентом на центрбека было "Полесье". Но в менеджменте житомирского клуба до сих пор не все имеют консолидированную позицию относительно его трансфера.
Именно этой ситуацией и хотят воспользоваться во Львове и перехватить игрока.
Напомним, что «Днепр-1» близок к тому, чтобы прекратить существование из-за финансовых проблем. Команда еще не вышла из отпуска и вероятно, снимется с УПЛ.
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