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Желько Любеновичу - 43 года: что вы знаете об экс-игроке Таврии и Зари? Квиз от UA-Футбол 

Премьер-лига

Делитесь самыми яркими воспоминаниями из карьеры хавбека в комментариях 

Желько Любеновичу - 43 года: что вы знаете об экс-игроке Таврии и Зари? Квиз от UA-Футбол 

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятого июля исполняется 43 года бывшему полузащитнику симферопольской "Таврии" и луганской "Зари" Желько Любеновичу.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру серба как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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