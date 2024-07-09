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Желько Любеновичу - 43 года: что вы знаете об экс-игроке Таврии и Зари? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Девятого июля исполняется 43 года бывшему полузащитнику симферопольской "Таврии" и луганской "Зари" Желько Любеновичу.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру серба как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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