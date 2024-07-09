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Известны условия, на которых Шахтер подпишет Франьича

Премьер-лига

Речь идет об аренде

Известны условия, на которых Шахтер подпишет Франьича

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Шахтер" согласовал переход полузащитника "Вольфсбурга" Бартола Франьича.

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Как сообщает ТаТоТаке, хорватский хавбек присоединится к "Шахтеру" на правах аренды на год с опцией выкупа.

Франьич, который может сыграть центрбека и опорника, присоединился к "Вольфсбургу" из "Динамо" Загреб летом 2022 года за 7.5 млн евро, но провел за "Волков" лишь пять матчей. В прошлом сезоне 24-летний хавбек играл в аренде в последней команде Бундеслиги "Дармштадте".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Сапожников
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