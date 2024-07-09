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Бурбас: Последние полгода Днепр-1 жил на 200 млн гривен Буткевича
Инсайдер заявил, что информация поступала из нескольких источников
Фото: ФК Полісся
Игорь Бурбас в своем авторском проекте сообщил, что "Днепр-1" зимой обращался к владельцу "Полесья" за финансовой помощью. Отмечается, что предприниматель не смог отказать, поскольку родился в Днепре.
"Из нескольких очень авторитетных источников слышал, что зимой, а именно, если не ошибаюсь, в январе, представители Днепра-1 ходили к Буткевичу за ссудой. Просили ссуду, чтобы дотянуть этот сезон. Владелец Полесья как патриот не только Житомирщины, но и всей Украины, в том числе и Днепропетровщины, где родился, не мог отказать. Подставил свое мужественное плечо, чтобы Днепр-1 доиграл сезон. Сумма, которую Днепр-1 одолжил у Буткевича, слышал, что равнялась 200 миллионов гривен, за которые Днепр-1 вытащил вторую часть сезона. Рассчитавшись за первую часть по долгам по футболистам, выезды, аренду базы", – заявил Бурбас.
Неизвестно, вернут ли долг, но переход нескольких игроков и тренера в "Полесье" также могут быть частью сотрудничества.
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