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Бурбас: Последние полгода Днепр-1 жил на 200 млн гривен Буткевича

Премьер-лига
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Инсайдер заявил, что информация поступала из нескольких источников

Бурбас: Последние полгода Днепр-1 жил на 200 млн гривен Буткевича

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Игорь Бурбас в своем авторском проекте сообщил, что "Днепр-1" зимой обращался к владельцу "Полесья" за финансовой помощью. Отмечается, что предприниматель не смог отказать, поскольку родился в Днепре.

"Из нескольких очень авторитетных источников слышал, что зимой, а именно, если не ошибаюсь, в январе, представители Днепра-1 ходили к Буткевичу за ссудой. Просили ссуду, чтобы дотянуть этот сезон. Владелец Полесья как патриот не только Житомирщины, но и всей Украины, в том числе и Днепропетровщины, где родился, не мог отказать. Подставил свое мужественное плечо, чтобы Днепр-1 доиграл сезон. Сумма, которую Днепр-1 одолжил у Буткевича, слышал, что равнялась 200 миллионов гривен, за которые Днепр-1 вытащил вторую часть сезона. Рассчитавшись за первую часть по долгам по футболистам, выезды, аренду базы", – заявил Бурбас.

Неизвестно, вернут ли долг, но переход нескольких игроков и тренера в "Полесье" также могут быть частью сотрудничества.

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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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