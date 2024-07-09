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Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором
Сейчас проходят торги
Фото: ФК Чорноморець
Одесский журналист Вячеслав Кульчицкий рассказал о возможной смене руководства "моряков".
"Есть потенциальные инвесторы – это американская компания ALLRISE CAPITAL. Они уже давно хотят приобрести клуб еще со времен правления Леонида Климова.
Нынешние инвесторы Кауфман и Грановский ведут торги с ними. Насколько я знаю, американская компания заинтересована. Понятно, что одни хотят больших денег, а другие маленькие".
"Эта компания, приобретя стадион, решила создать в Одессе женскую команду под названием "Систерс". Они вышли из Первой лиги в Высшую и имеют амбициозные планы.
Они уже продемонстрировали свои намерения и это дает повод болельщикам "Черноморца" смотреть в будущее с оптимизмом. Единственная проблема сейчас – это тренерский штаб и исполнители”, – рассказал журналист в эфире ютуб-канала BurBuzz.
Действующие совладельцы "черно-синих" получили подозрения от НАБУ.
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