Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором

Одесский журналист Вячеслав Кульчицкий рассказал о возможной смене руководства "моряков".

"Есть потенциальные инвесторы – это американская компания ALLRISE CAPITAL. Они уже давно хотят приобрести клуб еще со времен правления Леонида Климова.

Нынешние инвесторы Кауфман и Грановский ведут торги с ними. Насколько я знаю, американская компания заинтересована. Понятно, что одни хотят больших денег, а другие маленькие".