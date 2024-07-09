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Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором

Премьер-лига
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Сейчас проходят торги

Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Одесский журналист Вячеслав Кульчицкий рассказал о возможной смене руководства "моряков".

"Есть потенциальные инвесторы – это американская компания ALLRISE CAPITAL. Они уже давно хотят приобрести клуб еще со времен правления Леонида Климова.

Нынешние инвесторы Кауфман и Грановский ведут торги с ними. Насколько я знаю, американская компания заинтересована. Понятно, что одни хотят больших денег, а другие маленькие".

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"Эта компания, приобретя стадион, решила создать в Одессе женскую команду под названием "Систерс". Они вышли из Первой лиги в Высшую и имеют амбициозные планы.

Они уже продемонстрировали свои намерения и это дает повод болельщикам "Черноморца" смотреть в будущее с оптимизмом. Единственная проблема сейчас – это тренерский штаб и исполнители”, – рассказал журналист в эфире ютуб-канала BurBuzz.

Действующие совладельцы "черно-синих" получили подозрения от НАБУ.

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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Александр Симченко
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