Защитник Шахтера может перебраться в Европу

Грузинский правый защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили может продолжить карьеру в Германии.

"Гамбург" рассматривает вариант с подписанием грузина, сообщает Georgian Footy со ссылкой на журналиста Яника.

Согласно данным источника, сам футболист может решиться на переход, так как понимает, что будет иметь не так много игровой практики из-за возвращения в команду бразильца Винисиуса Тобиаса.

Гочолеишвили присоединился к "Шахтеру" в январе 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл 24 матча во всех турнирах и оформил 3 результативные передачи. Его контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2027 года.

"Гамбург" представляет вторую Бундеслигу.