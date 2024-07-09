Черноморец странно расстался с одним из своих лидеров

Бельгийский легионер Зиги Бадибанга покинул "Черноморец", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководство одесского клуба весь июнь вело переговоры с полузащитником и уговорило остаться в команде, несмотря на задолженность.

Игрок согласился продлить соглашение, однако затем уже сам клуб не поставил подпись под личным контрактом бельгийца. И уведомило 32-летнего бельгийца о том, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Бадибанга выступал за "Черноморец" с сентября 2022 года. В минувшей кампании он провел 26 матчей за "моряков", забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.