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Янг Бойз - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Премьер-лига

Янг Бойз - Кривбасс ⋇ 09.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Янг Бойз - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга

Фото: ФК Кривбас

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9 июля "Кривбасс" проведет второй контрольный матч на втором летнем сборе в Словении. Соперником подопечных Юрия Вернидуба станет швейцарский "Янг Бойз".

"Янг Бойз" - действующий чемпион Швейцарии, а всего выигрывал чемпионство 17 раз в клубной истории.

Спарринг начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть товарищеский поединок можно на YouTube-канале "Кривбасса".

Контрольный матч, 9 июля
"Янг Бойз" 19:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Кривбасса"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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