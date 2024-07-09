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Янг Бойз - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция спарринга
Янг Бойз - Кривбасс ⋇ 09.07.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️
Фото: ФК Кривбас
9 июля "Кривбасс" проведет второй контрольный матч на втором летнем сборе в Словении. Соперником подопечных Юрия Вернидуба станет швейцарский "Янг Бойз".
"Янг Бойз" - действующий чемпион Швейцарии, а всего выигрывал чемпионство 17 раз в клубной истории.
Спарринг начнется в 19:00 по Киеву. Смотреть товарищеский поединок можно на YouTube-канале "Кривбасса".
Контрольный матч, 9 июля
"Янг Бойз" 19:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция - YouTube-канал "Кривбасса"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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